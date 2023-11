Igreja evangélica completa 24 anos com programação gratuita em Manaus

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Nação 73, filial da IEADAM, tem sido uma fonte de crescimento espiritual e solidariedade à comunidade de Manaus ao longo dos últimos 24 anos. Fundada pelo Pastor Jefsson Alexandre, que faleceu em 2021 vítima da covid-19, a igreja expandiu-se e deu origem a quatro novas organizações religiosas em diferentes bairros da cidade. Durante a pandemia, além de manter suas portas abertas com o 'pit-stop da oração', onde oravam por pessoas que passavam em frente à igreja, a instituição também doou mais de 800 cestas básicas para famílias carentes ligadas diretamente ou indiretamente à congregação. Além disso, realizou entregas de marmitas e doação de itens hospitalares para unidades de prontos-socorros da cidade, demonstrando seu compromisso com o bem-estar e apoio à comunidade.

Manaus/AM - A Igreja Assembleia de Deus - Nação 73 está comemorando seu 24º aniversário e, em alusão a data, realizará nos dias 2 e 3 de dezembro uma programação completa para toda a família. No dia 2 de dezembro, às 18h30, haverá um mega "louvorzão" com praça de alimentação, espaço infantil, momentos de louvor, ministração da palavra e sorteios que incluem uma máquina de lavar e um Pix de R$ 1.400. No dia 3 de dezembro, às 19h, haverá um culto especial de ação de graças na sede da igreja, localizada na Av. Alecrim, Nº139 - João Paulo II, para expressar gratidão a Deus pelos anos de crescimento da instituição.

