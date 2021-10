“Geek Experience” promove encontro Tik Tok e campeonatos de Counter-Strike e Free Fire

Manaus/AM - O fim de semana será movimentado com a programação da terceira edição do “Geek Experience”. O evento é gratuito e acontece no Amazonas Shopping, com atividades voltadas para a cultura pop e geek, vai oferecer aula de pro-players, encontro de Tik Tok e de Cosplay e campeonatos de Counter-Strike, League of Legends (LOL) e Free Fire.

As atividades estão ocorrendo em uma mega arena montada na Praça Central de Eventos. A programação é gratuita e acontece até o dia 17 de outubro.

Nesta quarta-feira (13), das 14h às 21h, acontece o encontro Tik Tok, durante o qual os participantes irão recriar as danças famosas da plataforma. Nesta quinta-feira (14) tem programação para as crianças e uma aula de pro-players, de 18h às 19h, para quem quiser aprender como ser um jogador profissional de e-sports. Na sexta-feira (15), de 16h às 19h, será realizado o encontro de Cosplay, com premiações para o primeiro, segundo e terceiro lugares.

Sábado e domingo (dias 16 e 17), tem campeonatos de Counter-Strike, League of Legends (LOL) e Free Fire. Os campeonatos, que são organizados pela MK Academy, acontecem no sábado (09), das 10h às 21h, e domingo (10), das 12h às 21h.

Serão oito times de Counter-Strike, oito de League of Legends (LOL) e 16 de Free Fire. Todos os componentes das equipes foram selecionados a partir de campeonatos prévios organizados pela MK. A entrada é gratuita e terá premiação para os vencedores.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a programação do “Geek Experience” foi preparada para os fãs do universo geek e pop de todas as idades e, também, para as pessoas que ainda não conhecem, mas têm curiosidade sobre o tema. Para participar das atividades, o público deverá se inscrever pelo aplicativo Flugo, disponível para smartphones Android e IOS.

No local do evento está sendo exigido o uso de máscara e a apresentação, na entrada, do comprovante de vacinação contra Covid-19, de pelo menos uma dose, para as pessoas com idade a partir de 12 anos.