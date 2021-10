Cine Casarão ‘desembarca’ no Parque das Tribos e no São José 2

Manaus/AM - Rompendo as ‘barreiras’ do Centro de Manaus, o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, desembarcará nesta sexta-feira (15), às 19h, no bairro Parque das Tribos, zona oeste da capital, onde exibirá o filme ‘A Última Floresta’, e na próxima segunda-feira (18), também às 19h, no São José 2, zona leste da cidade, onde apresentará ‘O Pergaminho Vermelho’. Em ambos os casos as exibições serão gratuitas e haverá distribuição de pipoca para entrar no clima do cinema.

De acordo com João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias, o espaço cultural já tem expertise em exibições fora de sua unidade, tendo em vista que promove a apresentação de vídeos de dança, por exemplo, durante o Festival Mova-se: Solos, Duos e Trios, em terminais de ônibus de Manaus.

“Então, poder ‘romper’ mais uma vez essa barreira do Centro de Manaus e chegar até zonas mais afastadas da cidade, é algo bastante gratificante. Isso mostra a força de vontade que o Casarão tem, enquanto fomentador e promovedor de cultura, em oferecer à sociedade de um modo geral arte em seus mais diversos segmentos. Estamos felizes em chegar até o São José 2 e também ao Parque das Tribos”, comentou ele.

A ação ocorre em parceria com a Associação Intercultural de Hip Hop Urbanos da Amazônia e com o Conselho Comunitário do São José 2. “As duas entidades estão sendo primordiais no desenvolvimento desse projeto que, sem dúvida, também chegará em outros bairros e zonas de Manaus. Essa é a nossa meta”, ressaltou Fernandes.

No Parque das Tribos será exibido o longa-metragem ‘A Última Floresta’, de Luiz Bolognesi. Em uma tribo Yanomani isolada, na Amazônia, o xamã Davi Kopenawa Yanomani tenta manter vivo os espíritos da floresta e as tradições, enquanto a chegada de garimpeiros traz morte e doenças para a comunidade. Os jovens ficam encantados com os bens trazidos pelos brancos, e Ehuana, que vê seu marido desaparecer, tenta entender o que aconteceu em seus sonhos.

Já no São José 2 será exibida a animação ‘O Pergaminho Vermelho’, de Nelson Botter Jr. Nina é uma menina comum de 13 anos, cheia de conflitos pessoais. Certo dia, é transportada para o universo fantástico de Telurian. Neste mundo misterioso e análogo à Terra, habitado por diversas criaturas fantásticas, ela terá de superar diversos desafios em busca de um misterioso artefato para voltar ao seu lar.

Vale ressaltar que ocupação é patrocinada pela Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e que todos os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde como distanciamento, uso de máscara e números limitados de pessoas no local serão seguidos rigorosamente.