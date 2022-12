Forró Brizado lança ‘Operação Malsucedida’ em parceria com estrela do forró nordestino

Manaus/AM - Quem nunca sofreu para tentar esquecer um amor e acabou sendo uma operação mal sucedida? É disso que fala a música da banda amazonense Forró Brizado em parceria com a estrela do forró nordestino Lucca Medeiros. O lançamento será nesta sexta-feira (09) por meio da plataforma ONErpm.

A canção “Operação Malsucedida” é uma declaração de amor. Em ritmo de piseiro, a sofrência conta a história de um homem que ama uma mulher intensamente e promete esquecê-la, mas não consegue mesmo após várias tentativas.

“O motivo de não ser possível superar é que ele a ama mais que a si próprio. E toda vez que tentou fazer isso deu errado. Como se ele tentasse mexer em um computador sem saber de nada sobre, é como tentar mexer no coração, não dá. Sempre será uma operação malsucedida", explica o proprietário e guitarrista da banda, Heluan Júnior, mais conhecido como “Poney”.

A Forró Brizado dividiu os vocais com a estrela do forró nordestino Lucca Medeiros, um dos artistas promissores desta nova geração de cantores. A parceria consolida o reconhecimento e a qualidade de trabalho da banda amazonense a nível nacional.

Poney ressalta a importância de artistas nortistas e nordestinos conquistarem cada vez mais espaço no cenário musical nacional. “Pra gente é uma honra fazer essa parceria. É um artista que está estourando e crescendo agora, com nome forte, têm trabalhos com artistas grandes do segmento. Estamos muito felizes com esse lançamento, confiantes que teremos bons resultados. A gente quer chegar pro Brasil, mas especialmente no Norte e Nordeste que é onde está o nosso público e a nossa origem”, diz.

A composição assinada por Gil Alves, o “Gilzinho”, estará disponível em todas as plataformas digitais de músicas a partir de sexta-feira (9).

Forró Brizado - No cenário musical amazonense há quase 3 anos, a banda assinou contrato recentemente com a distribuidora digital ONErpm, que está presente na América Latina, América do Norte, Europa, África e Oceania. A empresa tem em seu catálogo nomes de grandes artistas como: Joelma, Péricles, MC Rogerinho, Lucas Lucco e Naiara Azevedo, dentre outros, além de fomentar a carreira de artistas independentes.