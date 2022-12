Eliane Brum lança ‘Banzeiro òkòtó’ na Banca do Largo nesta sexta em Manaus

A cordelista Cíntia Moreira e o xilogravurista digital Bruno Máximo, ambos da Paraíba, estão na cidade para apresentar “Brilhos na Floresta em Cordel”. A obra reconta a história do livro “Brilhos da Floresta” publicado por Ishikawa e co-autores em 2019, ocorrida em Manaus entre o indígena Aldevan Baniwa e os cientistas Noemia Ishikawa, do Inpa, e Takehide Ikeda, da Universidade de Kyoto, quando viram os fungos bioluminescentes pela primeira vez, em 2017.

O evento vai iniciar às 17h, com o lançamento de “Brilhos na Floresta em Cordel”, da cordelista Cíntia Moreira e do xilogravurista digital Bruno Máximo.

Manaus/AM - A jornalista, escritora e documentarista Eliane Brum, fará um bate-papo e sessão de autógrafos durante o lançamento do livro “Banzeiro òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo”, nesta sexta-feira (9), na Banca do Largo, no Centro de Manaus.

