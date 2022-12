Primeiro Festival Literário de Manaus acontece na próxima semana

Manaus/AM - Uma festa da literatura amazonense vai agitar o fim de ano, no meio cultural, com a realização pela Prefeitura de Manaus, do primeiro Festival Literário de Manaus (Flim), nos dias 15 e 16, no teatro Gebes Medeiros (Ideal Clube). O evento promete colocar a capital amazonense na rota das festas e festivais literários do país.

“É um evento importante para nossa cidade. A cultura tem a ver com as tradições de um povo, e isso reflete na nossa sociedade, estamos potencializando mais um festival para encantar os manauaras e chamar a atenção do mundo para a nossa cidade”, destacou o prefeito David Almeida.

A coordenação do evento literário será do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), órgão auxiliar da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Em dois dias, o Flim terá mesas temáticas, vivências literárias, palestras com escritores e saraus com recitais e performances artísticas.

“O festival é totalmente gratuito e tem o intuito de promover a cultura da literatura, que é um verdadeiro instrumento de comunicação e interação social. Serão dois dias de programação e muito aprendizado”, ressaltou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, justifica que o festival vem ao encontro do esforço de formar e aprimorar o público leitor na região. "Essa necessidade faz com que o poder público municipal se junte ao esforço de ampliar o público leitor e proporcionar aos manauaras o contato com autores nacionais e locais, fazer cursos, oficinas e debater sobre vários gêneros literários", afirmou.

Segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2020 do instituto Pró-Livro, existem, no Brasil, 100 milhões de leitores, e, em Manaus, chega a 1,2 milhão, equivalente a 62% da população manauara; são considerados leitores quem leu, ao menos, um livro nos últimos três meses.

Vão participar do Flim 20 escritores locais e nacionais, como palestrantes e debatedores nos dois dias do evento, com a participação de cinco autores nacionais e regionais ganhadores do prêmio Jabuti, o mais importante da literatura nacional: o crítico e romancista José Castello; o poeta e dramaturgo Milton Furtado; o poeta e ensaísta João de Jesus Paes Loureiro; o poeta e romancista Elson Farias, e o romancista e dramaturgo Márcio Souza.

O público de leitores e estudantes vão poder interagir nas mesas temáticas, vivências literárias e oficinas, com os escritores Marcos Frederico Krüger, José Almerindo da Rosa, Zemaria Pinto, Dori Carvalho, Jorge Bandeira, Aldisio Filgueiras, Carlos Guedelha, Cacio Ferreira, Neiza Teixeira, Thiago Roney, Lourdes Louro, Allison Leão e Suzy Freitas. Além das performances lítero-musicais, com poemas e trechos de autores, como Thiago de Mello, Elson Farias e Alcides Werk.