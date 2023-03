Filme 'Memória Sufocada' estreia nesta quinta no Cine Casarão

Manaus/AM - A partir das 16h, desta quinta-feira (30), entra em cartaz no Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, o filme "Memória Sufocada". Dirigido por Gabriel Di Giacomo, o documentário conta apenas com materiais disponíveis na internet. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

Coronel Ustra foi o único militar condenado como torturador durante a ditadura. Hoje, ele é exaltado como herói por setores ligados à extrema direita. A partir de um dispositivo que simula as buscas na internet e mecanismos do ambiente virtual, o filme acessa materiais que vão dos depoimentos à Comissão Nacional da Verdade a páginas do Google Maps para investigar a história desse personagem e a história do Brasil pós-golpe civil militar de 1964. O longa será reexibido na sexta-feira (31), às 19h30; domingo (2), às 15h30.

Segue ainda em cartaz o filme ‘O Rio do Desejo’, baseado no conto ‘O Adeus do Comandante’, do escritor amazonense Milton Hatoum. Ao se apaixonar por Anaíra, Dalberto abandona seu trabalho na polícia para o casal começar a viver às margens do Rio Negro, na casa que Dalberto divide com os dois irmãos.

Mas, quando Dalberto é obrigado a se arriscar em uma longa viagem rio acima, Dalmo, o irmão mais velho, precisa lutar para controlar a atração que sente pela cunhada. Enquanto isso, Anaíra e Armando, o caçula, também se aproximam. E a volta de Dalberto reúne, sob o mesmo teto, três irmãos apaixonados pela mesma mulher.

As exibições serão na sexta-feira, às 17h30; sábado (1º), às 19h30 e domingo, às 17h30.

Também estão em exibição ‘A Porta ao Lado’ (quinta-feira, às 17h30; sexta-feira, às 15h30), ‘Raquel’ (quinta-feira, às 19h30; sábado, às 15h30) e ‘Close’ (sábado, às 17h30; domingo, às 19h30).