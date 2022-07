Filipe Ret tem show marcado em Manaus; confira data e ingressos

Manaus/AM - Filipe Ret volta a Manaus para uma apresentação no dia 3 de setembro na casa de shows Copacabana, na avenida do Turismo. O rapper tem influências da música negra brasileira, como Tim Maia e Jorge Bem Jor, mas se sobressaem as batidas eletrônicas provenientes do trap norte-americano, mesclados com funk carioca.

Com acesso à área única, os ingressos estão à venda na Via Uno do Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma Shopping, além da loja Bob’s Djalma Batista ou através do site www.ingressofly.com. O público deverá apresentar carteira de vacinação com o esquema vacinal completo para entrar no evento.