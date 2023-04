Festival de Circo do Amazonas leva alegria para crianças de instituições so

Manaus/AM - A alegria do 3º Festival de Circo do Amazonas chegou à Associação Divina Misericórdia, no Instituto Transformando Vidas (ITV), e na Escola Comunitária de Lutheria da Amazônia (Oela), instituições sociais de Manaus.

Repletos de magia e encanto, a programação levou os espetáculos “O circo chegou”, “Intervenção circense” e “O Sarau do Feuupudo” para mais de 300 crianças. Vanessa Praia, coordenadora de projetos da Oela, reforça a importância de ações como essa em áreas periféricas da cidade.

“A comunidade do bairro Zumbi é extremamente carente, aqui nós temos crianças que jamais imaginaram contemplar toda essa magia de perto. É a primeira vez que um Governo olha tanto pelas instituições sociais”, frisou.

O sentimento de fazer a diferença na vida do próximo também foi destacado pelo artista circense Marcos Efraim, do espetáculo “O Sarau do Feuupudo”.

“É muito importante poder contribuir com esse tipo de ação, descentralizar as apresentações que geralmente ocorrem na área centro e trazer para essas famílias que não tem o acesso. Enquanto artista, eu me sinto lisonjeado”, destacou.

O 3° Festival de Circo do Amazonas iniciou no dia 24 de março e segue com programação no fim de semana no Parque Rio Negro, São Raimundo, até 1º de abril, a partir das 17h. Atrações circenses, música e brincadeiras serão levadas, gratuitamente, ao público infantil. E no dia 2 de abril, às 11h, o Teatro Amazonas recebe o espetáculo “O Sarau do Feupuudo”, com entrada também gratuita.