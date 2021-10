‘Festival da Cerveja’ movimenta o fim de semana em Manaus

O local, que funciona como ponto estratégico dos cervejeiros da capital, também contará com os pratos típicos Alemãs, assinados pelo Cheff Rafael Machado. Além disso, a festa contará com as atrações musicais, GoodFellas e Duo N69, agitando com o melhor do rock nacional e internacional.

Manaus/AM - Nesta sexta-feira e sábado, dias 22 e 23, vai rolar a “Festa da Cerveja” em Manaus. Com a temática do Oktoberfest Louvada, o evento pra quem gosta de uma gelada acontecerá a partir das 14h, na Cervejaria Louvada, na Av. Efigênio Salles, bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade.

