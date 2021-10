Fim de semana no Luar de Uaicurapá tem toadas e MPB; veja programação

Manaus/Am - Um grande time de artistas faz a programação deste fim de semana no Luar de Uaicurapá. Hoje, sexta-feira (22), o Grupo A Toada recebe Arlindo Neto, Vanessa Alfaia e Klinger Neto. Já amanhã, sábado (23), o dia será todo musical. Ao meio dia, o grupo Cangas do Forró anima a tradicional feijoada, e a noite a cantora Felicidade Suzy volta a Manaus com um baile especial com grandes pérolas da MPB.

Hoje a noite, o grupo A Toada faz o esquenta para o Aniversário da cidade de Manaus, que será celebrado esse fim de semana. Para as comemorações foram escalados os cantores Arlindo Neto, Vanessa Alfaia e Klinger Júnior, juntos eles vão se revezar no palco para celebrar com ritmo de boi. A banda está modificando o formato de apresentações e todas as semanas, receberão um novo convidado. A apresentação começa às 20h e o couvert custa R$ 25 (por pessoa).

Arlindo Neto é cantor e integrante do Boi Caprichoso. Como filho do ex-levantador Arlindo Jr, ele segue o caminho trilhado pelo pai na agremiação. Já Vanessa Alfaia sempre esteve no meio artístico local.

Cantando e dançando participou ativamente da cena cultural e manifestações folclóricas de Maraã. Como compositora e musicista, ela despertou sua paixão pelas toadas através do seu marido e parceiro musical Klinger Araújo, impulsionou sua carreira como levantadora de Toadas e logo surgiram convites para participação em eventos.

Outro convidado da noite é o cantor Klinger Junior, que começou a cantar aos sete anos de idade, ao lado do pai, o artista parintinense Klinger Araújo, que faleceu em 2020. Como o ‘Furacão do Boi’, hoje, ele também toca flauta e cantar as toadas do boi Caprichoso.



Noite de nostalgia

Grandes sucessos e muita nostalgia. Assim vai será o show ‘Baile da Felicidade’ da cantora amazonense Felicidade Suzy, que acontece neste sábado (23), no Luar de Uaicurapá, a partir das 22h. O Baile da Suzy começa às 19h30 com show de abertura do cantor Serginho Queiroz. As últimas vendas da mesa estão sendo realizadas no site baladapp.com.br ou pelo fone (92) 98119-9731.

Felicidade Suzy chega a Manaus, mostrando toda sua versatilidade em sua extensão vocal, na qual sobressai a beleza do timbre grave, sua capacidade de interpretação.

Com a banda formada por Knisson Ribeiro na percussão, Hudson Alves no contrabaixo, China na bateria, Neil Armstrong no violão e nos teclados e na direção musical Jonilson Reis. Ela traz no seu repertório, canções como ‘Amor Perfeito’, 'Babilônia', ‘A noite vai chegar’, ‘Tô nem aí’, ‘Chuva de verão’, e também, não poderia faltar seu grande sucesso: Katamarães.

“É sempre grandioso voltar à minha cidade. Eu amo esse lugar. Aqui está a minha história. E cantar aqui sempre vai ser uma excelente escolha. Preparei um show para um reencontro. Vamos ter muita coisa boa nessa noite e grandes surpresas”, disse a cantora.



Protocolos

Como ainda estamos em processo de retomada, o Luar de Uaicurapá funcionará com sua capacidade reduzida com respeito aos protocolos exigidos pelas autoridades em saúde. E para ter acesso à casa, o público deverá apresentar a carteira de vacinação com a comprovação das duas doses da vacina aplicadas, ou dose única, conforme a orientação. Além de utilizar máscara, aferir a temperatura e utilizar álcool em gel, além do distanciamento social em mesas para quatro lugares.