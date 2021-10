Turnê de despedida do Skank em Manaus ganha nova data; confira

Formada por Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferreti a banda volta a Manaus para a turnê de despedida, após 30 anos de sucesso que marcaram os anos 2000, com 15 álbuns lançados. O show inédito ‘Skank 30 Anos’ vai reunir os maiores hits do grupo, como “Tanto”, “Resposta”, “Dois Rios” e “Vamos Fugir”.

Manaus/AM - A banda mineira Skank volta a Manaus no próximo dia 23 de abril de 2022, para turnê de despedida no Pódium da Arena. A data foi aguardada com ansiedade pelos fãs manauaras após adiamento em razão da pandemia em 2020. Os ingressos já adquiridos estão válidos para a nova data e, em breve, novas vendas serão abertas.

