Festival Amazonas de Dança celebra 50 anos do Hip Hop com 'Batalha de All Style'

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (31), a partir das 19h, o ponto de encontro do movimento Hip Hop é no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, para a primeira fase da Batalha de All Style dentro da programação do Festival Amazonas de Dança (FAD). A trilha sonora fica sob comando dos DJs Wkilla e Carapanã. O acesso é gratuito.

A final está marcada para sexta-feira (1º), às 20h, com a premiação para o vencedor de R$ 1 mil e R$ 500 para o segundo lugar. O júri vai ser composto por nomes como Roxo Manaus, Letícia Manaus e Humble Venezuela.

A b-girl Drika Oliveira, membro da comissão organizadora do Festival, destaca que a iniciativa da 11ª edição celebra 50 anos da cultura Hip Hop e a disputa tem mais de 40 inscrições para o primeiro filtro.

“Serão escolhidos 16 participantes, entre b-boys e b-girls, para as batalhas finais no formato de 1 vs 1, quando conheceremos o campeão e o vice-campeão”, explica a organizadora. “Trazer a batalha para este ano no festival junto com outros artistas da cultura Hip Hop é uma conquista muito grande para todos, nos sentimos contemplados dentro da programação”.

Maykon Andrade, o Mayking, reforça que o Hip Hop no Festival Amazonas de Dança é colocar as danças urbanas no mapa dos grandes festivais da cidade, valorizar e visibilizar também as danças criadas nos guetos e nas comunidades.

“É provar que o espaço pode ser ocupado, com capacitação e formação de novos artistas”, afirma Mayking. “Essa edição ficará na história como o primeiro festival a homenagear duas personalidades locais da cultura Hip Hop no palco do Teatro Amazonas e isso no mês que o Hip Hop completa 50 anos”.

Batalha – Na primeira fase, os competidores vão ter um minuto para cada entrada, são duas no total, avaliadas uma a uma. Na final, os participantes têm três entradas e o ganhador vai ser avaliado pelo júri no critério de votação.

As inscrições podem ser feitas até hoje (29) e o regulamento está disponível no Instagram (@nativoscproducoes). Mais informações podem ser obtidas pelos contatos (92) 99198-7885 e [email protected].

Veja Também

Com presença de chefs internacionais, Figa leva gastronomia amazônica para o mundo

Exaltasamba agita programação de aniversário do Sesc Amazonas