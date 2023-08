Alunos da rede pública protagonizam exposição 'Arte na Escola'

Para a estudante do 1º ano, Rebeca Andrade, 16 anos, a arte é uma forma de transmitir sentimentos e que ultrapassa as barreiras sociais.

A exposição contou com pinturas e desenhos produzidos pelos alunos, além de quadros e obras de Amarildo Amazonas, artista amazonense e inspetor da escola. Segundo a gestora da unidade de ensino, Ji Suk Guedes, a atividade serviu para que os alunos pudessem se ver como autores de obras de arte, por meio do processo criativo deles. A gestora contou que a ideia da exposição surgiu a partir da observação dos desenhos produzidos pelos alunos nos intervalos das aulas.

Manaus/AM - O Instituto de Educação do Amazonas (IEA), promoveu, nesta terça-feira (29), uma exposição com o tema “Arte na Escola”, com a proposta de desenvolver a criatividade, melhorar a autoestima, além de trabalhar o lado lúdico dos estudantes.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.