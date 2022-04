Feijoada VIP do Caprichoso acontece em junho em Manaus

Manaus/AM - O Movimento Marujada iniciou nesta quarta-feira (27) as vendas da Feijoada VIP. O tradicional e badalado evento será realizado no dia 04 de junho, no SESI Clube do Trabalhador, em Manaus.

Segundo o presidente da associação cultural, Beto Vital, a Feijoada VIP é o mais aguardado evento da temporada. “A nação azul e branca espera o melhor do nosso evento, trabalhamos muito para entregar o padrão Caprichoso e obter sucesso mais uma vez”, disse.

Os passaportes da Feijoada VIP – iguaria e camisa temática – podem ser adquiridos ao valor de R$ 150 nos cartões de débito, crédito e pix. As vendas são realizadas no escritório do Movimento Marujada, localizado no 3º andar do prédio da Rádio Rio Mar, ao lado do Teatro Amazonas. Informações estão disponíveis pelo (92) 99103-6772.

Ensaio da Marujada – Nesta sexta-feira (29) tem mais um ensaio da Marujada de Guerra na temporada em Manaus. O melhor ritmo do Festival prossegue sua preparação para as três noites do espetáculo “Amazônia, Nossa Luta em Poesia” na arena do Bumbódromo.

Com início às 19 horas, no Atlético Rio Negro Clube, sobe ao palco do ensaio o levantador de toadas Paulinho Viana, Márcio do Boi, Mara Lima e Anderson Figueiredo. Grupos de dança e torcidas promovem participações durante o evento.

O ensaio da Marujada de Guerra tem entrada a R$ 10, na portaria do evento. Mesas podem ser adquiridas a R$ 80 pelo (92) 99112-1094.