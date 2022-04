Circuito de música instrumental retoma programações em Manaus

Uma noite de jazz e bossa nova com o saxofonista Abner Viana Trio, retoma o Circuito de Música Instrumental Manauara de bares e restaurantes locais. A apresentação sela com chave de ouro quase trinta anos de atividades na capital amazonense de uma das mais tradicionais pizzarias de Manaus, a Loppiano Pizza. O show acontece nesta sexta-feira, dia 29, a partir das 20h.

O repertório será composto por obras de grandes nomes da bossa nova como: Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Roberto Menescal, Sérgio Mendes e do jazz: Miles Davis, John Coltrane, Paul Desmond, Charlie Parker, citando alguns.

O espaço nasceu de uma iniciativa empreendedora do casal Rogério e Lourdinha Cunha, que em 1993 resolveram arregaçar as mangas e deram o pontapé para oferecer a capital do Amazonas, um dos mais consagrados ambientes de Manaus para apreciar a famosa iguaria italiana.

Além disso, o local ficou conhecido por apostar em seus sabores e temperos amazônicos e também no potencial artístico de talentos da terra, seja apoiando em projetos paralelos ou mantendo uma rotatividade de músicos locais em sua programação musical, incentivando a cultura regional.

De acordo com um dos sócios-proprietários, o empresário Rogério Cunha, a festa dos 28 anos tem um sabor de vitória, pois é um momento de renascimento e superação depois de um longo período de pandemia em que os bares e restaurantes tiveram que fechar suas portas durante um período difícil para o segmento. “Essa data tem um gosto especial não apenas por ser um registro da história da Loppiano, mas também por marcar um momento em que estamos festejando nossas vendas no delivery, no salão e fazendo pizza diferenciada, com amor e marca da nossa empresa”, ressalta o empresário, destacando que a atração foi escolhida especialmente para presentear seus clientes.