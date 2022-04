Caprichoso lança álbum 'Amazônia, nossa luta em poesia' neste sábado

Manaus/AM - A festa ocorre neste sábado (30), no Curral Zeca Xibelão, e reúne um grande elenco para celebrar as novas obras musicais que farão parte do projeto de arena 2022

A nação azul e branca retorna em massa ao Curral Zeca Xibelão, neste sábado (30), para o lançamento do álbum “Amazônia, nossa luta em poesia”. O Boi Caprichoso organiza uma grandiosa estrutura para celebrar as obras musicais que formam o projeto de arena de 2022, ano do maior Festival Folclórico de Parintins de todos os tempos. A festa, de acordo com a diretoria, foi pensada especialmente no torcedor que vai desfrutar de um repertório festivo e intenso do início ao fim.

Com um calendário repleto de grandes eventos para esta temporada, o lançamento do álbum oficial é sempre um dos momentos mais aguardado pelos torcedores. Por isso, o elenco do espetáculo, formado pelos grupos de dança, marujeiros, músicos, torcedores, itens oficiais, conselheiros e diretores, intensificou neste mês de abril os preparativos para a grande festa do mês em Parintins.

De acordo com dados da diretoria artística do Caprichoso, o elenco da festa está assim distribuído: 180 marujeiros, 80 membros da Raça Azul, 80 dançarinos do Corpo de Dança Caprichoso (CDC), 60 membros da Troup Caprichoso, 12 vaqueiros, itens individuais oficiais, toadeiros, além dos músicos oficiais da Banda Caprichoso. O diretor artístico do bumbá, Edwan Oliveira, destaca a mega produção preparada para a festa. "Um espetáculo maravilhoso foi organizado desde os figurinos, estrutura física, som, iluminação, fogos de palco e aéreo. Tudo para o torcedor sentir orgulho, mais uma vez, de ser Caprichoso", ressalta.

O espetáculo conta também com o trabalho intenso de diretores, conselheiros de arte, artistas, figurinistas e assessores do bumbá.

Segundo o coordenador da Troup Caprichoso, coreógrafo Marcos Falcão, o grupo realizou uma seletiva de novos membros em preparação ao evento. “Nós primamos sempre pela qualidade de nossos espetáculos e por isso temos alguns critérios importantes que devem ser seguidos pelos nossos componentes, além do próprio comprometimento com as cores do nosso bumbá”, explica.

De acordo com Alan Pimentel, membro da coordenação geral da Raça Azul, o grupo também reuniu novos integrantes e promete uma atmosfera de Bumbódromo no Zeca Xibelão, no dia 30 de abril. “Nós abrimos as inscrições e recebemos adesão de torcedores realmente apaixonados que estarão conosco nos eventos oficiais e, claro, nas três noites de festival. O objetivo é sempre entregar muita garra e suor durante nossas apresentações”, destaca.

Itens oficiais confirmados

Quem também segue uma rotina de intenso trabalho é o time de itens individuais do Boi Caprichoso. O bloco musical, formado por Edmundo Oran (apresentador), Patrick Araújo (levantador de toadas) e Prince do Caprichoso (amo do boi) ensaia diariamente com os membros da banda oficial, além de manter uma agenda de shows em Parintins e Manaus. Da mesma maneira seguem na preparação os itens Erick Beltrão (pajé), Valentina Cid (sinhazinha), Marcela Marialva (porta-estandarte), Cleise Simas (rainha do folclore) e Marciele Albuquerque (cunhã-poranga).

Para o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, o lançamento do álbum será um ótimo termômetro para as três noites de festival, sobretudo diante da grande quantidade de torcedores que já confirmaram presença no evento. “Nós sabemos que nossos torcedores se mobilizaram para aproveitar mais esse espetáculo e por isso estamos realmente empenhados para fazer uma festa à altura da expectativa de todos, com a Ilha Tupinambarana toda azul nesta noite”, enfatiza.