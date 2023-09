Fecani terá atrações regionais e nacionais até sábado em Itacoatiara

Manaus/AM - O tradicional Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) deu início à sua 38ª Edição na última quarta (6) no Centro de Eventos Juracema Holanda, no município de Itacoatiara. A programação acontece até sábado (9) com entrada gratuita e transmissões pelo Facebook, Instagram e YouTube (@fecanioficial).

Promovido pela Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus (Airma), o evento conta com 100 atrações musicais, sendo 96 regionais, quatro nacionais e 34 artistas que participam do aguardado concurso de música. Além disso, são mais de 30 atividades culturais e esportivas durante os quatro dias de Fecani.

Entre as atrações nacionais, estão o dono do hit “Evidências”, Leonardo Sullivan e banda, na sexta-feira (08); e o sambista Neguinho da Beija-Flor, que encerra as apresentações no sábado (09).

Tema

Este ano, o festival pauta a defesa ambiental e a conservação de um dos bens mais preciosos do mundo, a “Água”, tema desta 38ª edição do Fecani. Por conta disso, trechos do palco principal do evento, o Juracema Holanda, receberam pinturas em grafites dos artistas Téo Braga e Nelson Freire para reforçar a importância da natureza para o ser humano.

Programação

Principal competição do evento, o concurso de Música tem a participação de 34 composições. Dessas, apenas uma será coroada com o primeiro lugar e o prêmio de R$ 16 mil. O festival premiará, ainda, o 2º lugar com R$ 12 mil; o 3º com R$ 8 mil; o 4º com R$ 4 mil; e o 5º com R$ 2 mil.

O melhor arranjo musical, a melhor letra e o melhor intérprete receberão o prêmio de R$ 1,3 mil cada. Segundo o edital do Fecani, todas as músicas classificadas do Brasil recebem também prêmio de R$ 600, já as de Itacoatiara são gratificadas com R$ 400.

Ainda segundo o regulamento, as músicas selecionadas participam de duas eliminatórias, sendo 17 canções apresentadas. A final acontece no dia 8 de setembro. Paralelo ao festival de música, está o Concurso de Poesia Falada de Itacoatiara (Conpofai), que reúne poetas, artistas e compositores já consagrados no município.

Turismo e Economia

Movimentando a economia e o turismo do município, o Fecani tem a presença, todos os anos, de, pelo menos, 30 mil pessoas a cada dia de festival. Para o itacoatiarense Abrahão Matos do Santos, de 59 anos, o evento traz visibilidade para a cidade e proporciona programação diferenciada para todos os públicos. Veja a programação dos últimos dois dias do Fecani:

SEXTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO

• 19h30 - show com Banda Marcial Carlos Mestrinho

• 20h10- show de samba Raiz e Pagode com grupo Caçada

•21h30- Fala sobre Itacoatiara

•21h40- Abertura e 2° eliminatória do Fecani 2023

• 23h55- show om Yves Maria (ex-The Voice Kids)

• 1h30- show com Leonardo Sullivan e Banda

• 2h55- show com Uendel Pinheiro

• 3h25- show da Banda Forró do Sabiá

SÁBADO, 9 DE SETEMBRO

•19h30 - show com Banda Marcial Carlos Mestrinho

•19h35- 10° Festival MPB, rock, reggae, forró, brega, swing e nejo

•20h- Apresentação da Musa, Miss Gay e Mister Fecani 2023

• 20h35 - show com o grupo Samba em Família

•21h55- Premiação do Fecani 2023

• 0h10 - show Pagode e Samba com Neguinho da Beija Flor

•2h15 - show rock com a Banda Critical AGE

• 3h35 - show com David Assayag