Feira de Economia Criativa terá atrações gratuitas no Bumbódromo de Parintins

Em Parintins, os sábados com programação diversificada se estendem até o mês de novembro, no Bumbódromo. O local, que representa a identidade cultural do município, recebe a Feira de Economia Criativa e abre espaço para artistas e empreendedores locais, além de ser uma opção de lazer para os moradores e visitantes que aproveitam o feriado prolongado na Ilha Tupinambarana

A iniciativa permite que muitos artistas e empreendedores possam mostrar seu trabalho e oferecer serviços. A programação é totalmente gratuita, segue até o dia 25 de novembro e inclui debates, rodas de conversa, comercialização de produtos regionais, gastronomia, karaokê criativo e outras atividades.

O destaque na programação é o Mirante do Bumbódromo, localizado no 7º andar do complexo cultural. Neste sábado (9), o espaço com vista privilegiada da ilha recebe atrações musicais das 16h30 às 21h. No palco, o show acústico de Alessandra Moreno e o melhor do MPB, em seguida, “Noite Disco”, com os DJ’s Alex e Adelino Aguiar.

A arte e a cultura se encontram no Painel Criativo em Movimento, onde acontecem vivências artísticas, apresentações de dança, teatro de fantoches e karaokê aberto ao público. O público tem à disposição visita guiada às dependências do Bumbódromo e o espaço gastronômico no hall do Liceu e no Mirante. As sessões de cinema acontecem às 16h e às 18h.

O Bumbódromo conta ainda com uma Galeria de Arte Criativa para divulgar a arte parintinense, nas exposições: “Bumbódromo 35 anos”, “Recordações”, “Filhos de Karú Sakaibé”. No 5° andar, uma mostra coletiva, que reúne as exposições “Nós”, “DiPapel”, “Barcos Artesanais” e “Amazônia Ribeirinha - A arte Naif de Zeildo Ramos”. Também podem ser visitados os murais “Vitória da Cultura Popular”, do Curumiz e, “Brasil futuro, ancestral”, de Pito Silva, ambos foram destaque durante o Festival Folclórico de Parintins, deste ano. A entrada para todas as atrações é gratuita.