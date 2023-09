FAB promove 'Domingo Aéreo' com exposições de aeronaves e atrações em Manaus

Também é possível doar 1kg de alimento não perecível e concorrer a prêmios que serão sorteados durante o dia. O material arrecadado é doado para instituições de caridade locais. Este ano, o evento contará com uma festa especial em comemoração aos 150 anos do inventor Alberto Santos Dumont.

Manaus/Am - A Força Aérea Brasileira (FAB) organiza o evento “Domingo Aéreo 2023” pela Base Aérea de Manaus neste domingo (1º) para apresentar ao público as atividades da Aeronáutica. Entre as atrações estão a exposição de aeronaves e o show aéreo da Esquadrilha Fox, que é gratuito e acontece das 9h às 18h na Base Aérea de Manaus, na Avenida Rodrigo Otávio, 35, no bairro Crespo.

