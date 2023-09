'Sesc Verão' terá atividades de lazer gratuitas neste domingo em Manaus

As piscinas adulto e infantil, quadra de areia, mesas de sinuca e pebolim, estarão liberadas. Para ter acesso ao parque, é necessário doar de 2kg de alimentos não perecíveis, que serão entregues à instituições cadastradas no Mesa Brasil Sesc.

Manaus/AM - O Sesc Amazonas vai realizar a 1ª edição do “Sesc Verão” neste domingo (1º). O evento é gratuito e começa às 7h no Sesc Balneário, localizado no bairro Alvorada. As atividades incluem modalidades de esporte e lazer como beach tênis, aquathlon, caminhada com cães, passeio ciclístico, entre outros.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.