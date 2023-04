Espetáculo 'Paixão de Cristo' da FUnATI encerra nesta quarta em Manaus

Manaus/AM - As apresentações do espetáculo "Paixão de Cristo", realizado por alunos do grupo de Teatro Renascer Izael Tavares da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) encerram, nesta quarta-feira (5), com sessões às 9h e 10h.

O grupo integra a coordenação de Extensão da FUnATI, com apresentações teatrais e musicais, envolvendo cerca de 30 artistas, sendo a maioria, pessoas com mais de 60 anos de idade. Já realizaram apresentações em outros estados e municípios do Amazonas, além de palcos como o Teatro Amazonas, Manauara Shopping e outros.

A FUnATI está localizada na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona oeste.

A entrada é gratuita.