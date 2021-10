Espetáculo Jardim Enfeitiçado vai movimentar Teatro Amazonas

Manaus/AM - Um lugar onde toda a magia acontece. Assim será o espetáculo infantil “O Jardim Enfeitiçado” que será encenado pela Companhia de Teatro Metamorfose, no próximo dia 23 de outubro (sábado), no palco do Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, Centro).

A peça será exibida em duas sessões:16h e 19h com censura livre. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site bilheteriadigital.com ou na bilheteria do teatro, ao preço de R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira).

A história se passa num reino muito distante, onde vive feliz a bela princesa Sarah. Ela só não imagina que seu tio Jeribaldo e sua prima Jeneselda, decidem tramar um plano para impedir o seu casamento com o príncipe Henry Caparrubra. É no jardim do castelo, que a bruxa Sibilunda aparece para mudar o rumo da nossa história.

Segundo a diretora do espetáculo, Socorro Andrade “Essa história é um grande sucesso, pois é muito divertida e faz parte do repertório da Companhia. Uma trilha sonora foi criada pelo músico Cleyton Tenório. Trabalhada especialmente para essa montagem, que já está em cartaz há alguns anos e foi remontada para essa apresentação, que celebrará os 27 anos de atuação do grupo”, relata.

Para dar vida aos personagens do mundo do faz de conta, a diretora da companhia escalou para o elenco os atores Raphael Frota, Karyme Dibo, Débora Rodrigues, Nicole Tavares, Roberto Carlos Jr. A criação musical é resultado de uma parceria entre Cleyton Tenório e Roberto Carlos Jr. A iluminação foi criada por Francisco Mendes.