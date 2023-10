Espaços culturais terão horário diferenciado no feriado do aniversário de Manaus

Manaus/AM - Em razão do Aniversário de Manaus, celebrado no dia 24 de outubro, alguns espaços culturais da cidade terão alterações em seus horários de visitação. Além da terça-feira (24), as mudanças abrangem também o dia anterior à data comemorativa, tendo em vista o ponto facultativo da segunda-feira (23).

No Teatro Amazonas, a segunda-feira já é, regularmente, dia de manutenção, com visitação suspensa. Portanto, a Casa de Ópera fica fechada no dia 23 e retorna, em meio período, na terça-feira (24), funcionando de 9h às 13h. Já a Casa das Artes e a Galeria do Largo, que também já fecham regularmente às segundas-feiras para manutenção, funcionarão apenas na terça, de 15h às 20h.

Os Centros Culturais Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça possuem o seu dia de manutenção semanal definido às terças-feiras. Estarão, portanto, abertos à visitação apenas na segunda, em meio período, de 9h às 13h.

Funcionando nos dois dias, o Palacete Provincial estará aberto para visitação de 9h às 13h, na segunda e na terça-feira. Dentro do espaço cultural, se encontram a Pinacoteca do Amazonas, o Museu da Imagem e do Som, o Museu Tiradentes e o Museu de Numismática Bernardo Ramos.

Dos espaços culturais funcionando ativamente no momento, apenas o Centro Cultural Povos da Amazônia se encontrará fechado para visitação em ambos os dias 23 e 24 de outubro.

Todas as informações sobre o funcionamento dos espaços podem ser encontradas no site ou nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (cultura.am.gov.br e @culturadoam).