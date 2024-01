Dia 'D' do Janeiro Branco terá diversas atividades na Casa de Praia Zezinho Corrêa

Manaus/AM - Nesta terça-feira (16), a partir das 9h, o Dia “D” da campanha “Janeiro Branco”, reforçando a importância do autocuidado em saúde mental, visando o bem-estar emocional e a prevenção de agravos como ansiedade e depressão. O evento acontece na Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico da Ponta Negra, com atividades para crianças e adultos.

A programação do Dia “D” inclui apresentações culturais, zumba, roda de capoeira, auriculoterapia, meditação, rodas de conversa, oficinas de maquiagem e bijuterias, exposições, distribuição de mudas, entre outras atividades. O público-alvo da ação inclui usuários dos cinco Centros de Atenção Psicossocial de Manaus (Caps), população indígena e grupos de mulheres, além do público em geral.

Além do Dia “D”, a agenda do “Janeiro Branco” inclui atividades de promoção da saúde mental nas unidades da rede básica do município, para usuários e servidores, ao longo de todo o mês. Orientações, rodas de conversa e palestras integram a programação, que iniciou no último dia 2.