Com formação clássica, Titãs se apresentam em Manaus nesta quinta

Manaus/AM - A turnê Titãs Encontro começou e, em Manaus, terá uma mudança de local: a apresentação do dia 11 de maio (quinta-feira),que aconteceria no Podium da Arena da Amazônia, agora será no Studio 5, em que o público ficará ainda mais próximo da banda para dividir a emoção deste show histórico. Os ingressos para a apresentação que reúne Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto ainda estão disponíveis no site ingressofly.com e as entradas adquiridas anteriormente continuam válidas para o novo endereço do evento. A organização disponibilizou o contato pelo suporte (92) 9535-4545 para dúvidas sobre as alterações.

O espetáculo faz parte da sequência de 21 shows que a banda realiza por todo o Brasil e que já tem um público confirmado de mais de 500.000 pessoas. É muita gente para vibrar e relembrar a história e os sucessos, como “Sonífera Ilha”, “Cegos do Castelo” e outros hits titânicos, que a banda, formada em 1982, consagrou nas últimas quatro décadas. O encontro marcado com a música que atravessou gerações e segue fazendo parte da vida de muitos fãs é uma das celebrações mais aguardadas de 2023.

Há ingressos disponíveis em parte das 17 cidades em que o grupo se apresenta, pelo site oficial do projeto (acesse aqui). Um dos pontos mais marcantes da turnê acontece em junho, quando Titãs Encontro desembarca em São Paulo: nos dias 16, 17 e 18 de junho, a banda “joga em casa” e se apresenta no Allianz Parque (as duas primeiras datas, já com ingressos esgotados). O grupo também tem uma ida a Portugal confirmada, com show marcado para 3 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa.

Com o mote “todos ao mesmo tempo agora", que faz alusão ao disco lançado pelo grupo em 1991 e valoriza o presente ao levar tecnologia e criatividade na interação com grandes públicos, a experiência Titãs Encontro é uma verdadeira celebração da música que os sete integrantes fizeram juntos, valorizando a pluralidade estética de cada fase que a banda passou. No palco, ainda haverá homenagem ao guitarrista do grupo, Marcelo Fromer, que morreu em 2001, com a participação da filha do artista, a também cantora Alice Fromer, na turnê.

