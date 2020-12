Coletivo de artistas promete emocionar o público na noite de natal

Manaus/AM - Unindo as experiências de diferentes companhias de teatro da cidade, o espetáculo "E o céu beijou a boca de Saturno", será apresentado na noite desta sexta-feira (25), com transmissão ao vivo pelo Youtube, Zoom, Instagram e Facebook, a partir das 21h.

Com dramaturgia e atuação de Felipe Maya Jatobá, técnica e iluminação de Léo Margarido, trilha sonora de Yago Reis e direção de Wallace Abreu, a obra auto ficcional convida os espectadores para uma ceia de natal, que está especialmente sendo preparada para receber Thiago, que está fora de casa há meses.

Com projeto contemplado com o Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2020 – Lei Aldir Blanc, a obra percorre por memórias do ator/intérprete. “Para este momento de pandemia pensamos em apresentar o espetáculo em formato virtual, atendendo as recomendações dos órgãos de saúde e possibilitando também um maior alcance de público, já que faremos a transmissão ao vivo por multiplataformas", explica Abreu.

“A peça será montada em ambiente virtual, saindo do espaço tradicional e desenvolvido em ambiente não convencional por meio de um aparato tecnológico que permite ao espectador uma prática aproximada do presencial. O espectador é convidado à intimidade que realoca os sentidos e sentimentos dos personagens nessa grande espera”, completa o diretor.

Auto Ficção

“E o Céu Beijou a Boca de Saturno” é um espetáculo que fala através da escuta, tornando-a porta de entrada para os signos que o espectador encontra nesta obra, buscando atentamente um olhar sobre si e sobre o mundo de pequenos momentos que lhe cercam. O intérprete e dramaturgo ressalta que a proposta do espetáculo vem de maneira a ampliar as possibilidades da cena do real, numa dilatação do drama auto ficcional para uma construção de narrativa a partir da telepresença, de forma que provoque os limites conceituais da virtualidade em uma peça-conversa que festeja os encontros, os afetos e a morte.

“É um drama auto ficcional construído através de pequenas crônicas cotidianas compartilhadas que busca nas experiências de vida respostas para delinear o percurso do protagonista. “E o Céu Beijou a Boca de Saturno” traz a partir desta montagem um recorte que mescla realidade e ficção, onde as dores, os sabores e a morte reacendem as questões morais e éticas da sociedade contemporânea numa perspectiva subjetiva sobre o atual momento de pandemia”, pontua Felipe.

Ambiente Virtual

A produtora Rafaela Margarido explica que o coletivo buscou aprofundar ainda mais as possibilidades criativas e técnicas por meio da plataforma de vídeo transmitida via internet. “Não se trata de uma adaptação para o formato digital, é uma atividade continuada de pesquisa sobre a relação de presença ou não-presença em ambiente digital, parte-se da ideia de tê-la como elemento inseparável da criação cênica, trazendo o espectador virtual para a intimidade do personagem da peça”, destaca Rafaela.