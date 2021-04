‘Circulação TrilhARTES’ tem espetáculos online para todas as idades

Manaus/Am - Com duas fases, a Circulação TrilhARTES vai unir arte e debates necessários para todas as idades. O projeto que acontece em formato online e inicia neste Domingo (25), também chegará em famílias no entorno da AM 010, nos municípios de Itapiranga, Itacoatiara, Manaus, Rio Preto da Eva e Silves através de kits digitais.

Na primeira parte do projeto acontece a transmissão durante 5 domingos dos espetáculos no canal da companhia Trilhares (https://www.youtube.com/channel/UCLad3OI_uZn0KUZJpVK5FMA ). Nos dias 25/04, 02/05, 09/05, 16/05 e 23/05 pela manhã de 10h às 12h a programação é para infância, com a transmissão ‘Espetáculo Shakespeare para o seu Tamanho’ e oficina interativa.

Também no domingo, de 19h às 20h30 acontece a transmissão do espetáculo Diário das Marias e logo em seguida uma roda de conversa com o tema ‘Ser mulher o que é’, na plataforma Zoom.

“Depois da exibição da manhã, o elenco entra em cena para fazer uma oficina de corpo e de jogos teatrais com as crianças. Trazendo sempre a linguagem principal que é a do Shakespeare. Vamos criar uma #ShakspeareParaOSeuTamanho e após a oficina, as crianças vão poder postar nas redes sociais e marcar a companhia. Vai ser importante para as crianças participarem, mesmo que seja na sua casa”, afirmou Rafaela Margarido, coordenadora do projeto.

No formato adulto, após apresentação do espetáculo as atrizes do ‘Diário das Marias’ farão uma chamada para quem se identificou com a apresentação e para quem deseja conversar e entender um pouco dessa temática do que é hoje ser mulher na sociedade atual, debatendo isso através de conversa em uma plataforma de conversa. “Sempre vai haver trocas de experiências entre o público e os artistas. Não deixa de ser uma forma da gente se aproximar do nosso público e não só transmitir um espetáculo”, explica.

De acordo com Rafaela, o objetivo inicial do projeto era a circulação de repertório dos espetáculos da Companhia Trilhares, mas foram impedidos de acontecer em 2020. “Nossa ideia era realizar esse trabalho para ganhar o público em torno da extensão da AM 010 e não pôde acontecer. Tivemos que fazer essa adequação para o formato virtual e ainda chegando nesse público dos municípios”, explica.

A segunda parte da circulação distribuirá kits criativos do projeto com pen drive para as famílias que moram em municípios do entorno da AM 010, sendo: Silves, Itapiranga, Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

A companhia realizou uma parceria com produtores locais dos municípios, que catalogaram as famílias que irão receber os kits. “Esse material digital contém lembranças do processo criativo de cada espetáculo. Eles terão um pen drive para poder assistir os espetáculos. Nosso projeto é sempre acessível para todos os públicos”, disse.

Em Manaus, haverá distribuição dos kits para organizações sem fins lucrativos. “Como o projeto também contempla o formato com áudio descrição, ele se torna acessível para todos e o projeto também é 100% acompanhado por um intérprete de libras”, lembrou Rafaela.

O projeto foi contemplado pela lei Aldir Blanc através do prêmio Feliciano Lana da secretaria de cultura do Amazonas e quer ganhar novos públicos. “Vamos apresentar dentro das nossas possibilidades essas temporadas dos repertórios da Trilhares que estavam parados. Para isso, nós fizemos gravações atuais dos espetáculos produzidos pelo cara de gato filmes em um formato que foge da linguagem 100% de palco italiano. A mistura do teatro e do audiovisual para que seja mais prazeroso para quem está assistindo”, disse.

O projeto finaliza com um mini documentário das famílias que receberam em casa os kits contando as experiências criativas que tiveram com o projeto. “O projeto irá distribuir mais de 100 kits para famílias desses municípios e a transmissão ganha força nacional ao se passar no canal da Trilhares, que em seu último trabalho transmitido teve mais de 10 mil visualizações”, finalizou.