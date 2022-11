Circuito Reggae Amazonas celebra Dia da Consciência Negra com shows gratuitos

Vinte de novembro é uma referência ao líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares. Hoje, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é amplamente celebrado em todo o Brasil. Em Manaus, o Circuito Reggae Amazonas realizará a terceira celebração à essa importante data. Será uma edição ampliada, no formato de festival com acesso livre e gratuito à população de nossa cidade. Todos bem-vindos ao Festival da Consciência Negra - um dia de conscientização, reflexão, resgate histórico, da ancestralidade e contemporaneidade por meio das artes.

O lineup do festival foi uma curadoria do próprio Circuito Reggae Amazonas e traz programação com 12 horas de duração, diversidade artística de qualidade como James Rios e a cantora Márcia Siqueira do Projeto Afrobrasilis, a sonoridade de Marcello Ipanema e o Izunomê, a representatividade da banda Papo de Preto, o rapper Jander Manauara com participação do G13, Sagaz, os DJs Zulu MC Fino, Marcos Tubarão, além de participações de maracatu e capoeira.

Artistas já conhecidos pela atuação no circuito e na cena cultural de Manaus compõem a programação, são eles: Carol Luna, Cileno, Deevan Vital, Jéssica Lima acompanhados de suas bandas. As bandas Johnny Jack Mesclado, Nossas Raízes, Jahgube e Groovibe.

Além das ações integradas de música, performances artísticas, o festival terá uma feira criativa com artesanato e serviços de gastronomia, Graffiti ao vivo com o artista Denis LDO, Batalha Real de Breaking na Casa Cultural Oscar Ramos com Nativos Crew no Centro Cultural Oscar Ramos, "Roadshow ONErpm: desenvolvimento para artistas " com Thaianty dos Santos e "Oficina de Desenho e Moda" com Utopia Negra no Centro Arqueologia de Manaus.

O local escolhido para o Festival da Consciência Negra é a Praça Dom Pedro II, localizada no centro histórico de Manaus. Praça Dom Pedro, em 1860 era chamada de Largo do Pelourinho no período em que éramos uma província.

Realização do Circuito Reggae Amazonas com apoio cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manauscult, Associação Intercultural de Hip Hop Urbanos da Amazônia e Instituto Nubank.

Serviço:

Festival da Consciência Negra Local: Praça Dom Pedro II dia 20/11

Rua Bernardo Ramos, 283 - Centro Data: 20.11.2022

Horário: 10h às 22h

Acesso: Livre e gratuito

Mais informações: 92 99370-6856