Exposição ‘Vida e Cores’ para retratar fauna e flora amazônicas estreia em Manaus

Pietro começou a pintar aos 8 anos de idade. Ganhou destaque pela força criativa retratada em seus primeiros trabalhos e pela intensidade e beleza com que destaca a natureza. Veio para o Brasil em 1979, com o objetivo de visitar a Floresta Amazônica, que até então só era conhecida por meio de documentários e fotos.

O artista plástico Pietro Bruno nasceu em Montevidéu, no Uruguai. Seu estilo se vincula ao paisagismo-impressionista, que prima pela combinação de cores, pelo jogo de luz, contraste, profundidade e movimento, pelo volume e indefinição de formas, elaboradas sempre em sintonia com a natureza.

Ao todo, dez obras do artista plástico uruguaio, Pietro Bruno, estarão em exposição no Pavilhão Universal que fica localizado na praça Adalberto Vale, em frente à praça Tenreiro Aranha, Centro. A entrada é gratuita e funcionará para visitação de segunda a sextade 8h às 12h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.