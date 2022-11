Aline Barros é anunciada como uma das atrações do Ano Novo Cristão 2022 em Manaus

"Quero respeitar todas as formas culturais, artísticas e religiosas. Nós vivemos em uma sociedade representativa e, dentro dessa representação, tem a proporção, e 45% dessa proporção da sociedade é cristã, então estamos preparando uma grande festa da virada para 2023 com muito louvor, adoração e convidados especiais, em uma noite que será inesquecível”, destacou o prefeito David Almeida.

Manaus/AM - A prefeitura de Manaus anunciou na tarde desta sexta-feira (18), a cantora gospel Aline Barros como uma das atrações nacionais do Ano Novo Cristão 2022, que será realizado no dia (30), na praia da Ponta Negra, Zona Oeste. O evento para os cristãos vai contar também com uma celebração ecumênica, regada a cânticos e louvores, com a participação de atrações locais e de outras orientações religiosas.

