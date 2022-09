Circuito +Cultura oferece arte circense, dança, teatro e cinema gratuitos em Manaus

Manaus/AM - Iniciando nesta terça-feira (20), às 20h, o Teatro Gebes Medeiros recebe o espetáculo teatral “Tucumã & Buriti”, com o grupo “As brocadas do Tarumã”. Já na quinta-feira (22), no mesmo horário e local, acontece a apresentação da peça de teatro “A Menina e o Vento”, com a companhia Obinrin de Artes.

Na quinta-feira (22), às 19h, o espetáculo de dança “Gambiarra”, realiza a apresentação gratuita no Teatro da Instalação. O espaço recebe ainda na sexta-feira (23), no mesmo horário, a apresentação de dança “Sou Rede.”

O Largo de São Sebastião abre espaço para a arte circense com o espetáculo “Roda Performática”, e para a música com a apresentação de voz e violão com Fidel Graça. O evento acontece na quinta-feira (22), a partir das 18h.

O Circuito +Cultura ainda oferece, na sexta-feira (23), a partir das 18h30, no Cineteatro Guarany, seis curtas e filmes, entre eles “Principe de Alcantaria”, “A Bola Pune” e “Terra dos Meninos Pelados”. A classificação indicativa para a sessão é de 14 anos.

HORÁRIOS:

• Cineteatro Guarany, às 18h30

• Largo de São Sebastião, às 18h

• Teatro da Instalação, às 19h

• Teatro Gebes Medeiros, às 20h

LOCAIS:

• Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, Centro

• Largo de São Sebastião, rua 10 de Julho, Centro

• Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, Centro

• Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, Centro