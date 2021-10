CIGS terá entrada gratuita em especial do Dia das Crianças; saiba os dias

Manaus/AM - Em comemoração ao mês das crianças, nos próximos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro a visitação ao zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus, será gratuita e conta com programação especial para os pequenos com a apresentação de banda de jazz com repertório voltado para os pequenos. Em razão da pandemia, o funcionamento conta com 50% da capacidade do local.

O Cigs está localizado na avenida São Jorge, bairro de mesmo nome, na zona Oeste de Manaus. O uso de máscaras é obrigatório durante o passeio no zoológico.