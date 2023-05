Cervejada em Manaus terá apresentação do trio oficial do Caprichoso

Manaus/AM - O show que reúne Edmundo Oran, Patrick Araújo e Prince do Boi é um dos mais aguardados da 'Cervejada - É dia de boi', que será realizada no dia 13 de maio, a partir das 17h, no Podium da Arena da Amazônia.

Os torcedores do Caprichoso vibram e sentem um pouco do que será levado para a arena do Bumbódromo quando os três itens oficiais se encontram no palco.

O trio campeão do Boi de Parintins promete esquentar as 'turbinas' da galera azulada que já está em contagem para o Festival de Parintins.

Além deles, a Cervejada vai receber os cantores Márcio do Boi, Klinger Junior e Gean Figueiredo, além do grupo Toada de Roda, que promete emocionar o público com muita toada antológica do bumbá azul.

Item oficial do Festival, a Marujada de Guerra também acompanhará a apresentação dos artistas, ditando o ritmo da festa.

Os ingressos podem ser adquiridos em uma das lojas da Ótica Diniz, localizadas nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma. Além dos pontos físicos, a venda também é feita pela internet, por meio do Shop Ingressos. Ao comprar o ingresso, além de assegurar a participação no Open Bar, o cliente ainda ganha uma camisa da Cervejada.

A festa do Blog Azul, como o próprio Festival de Parintins, também democratizou o evento e oferece ao público um espaço gratuito: a Área da Galera. No entanto, a entrada livre não dá direito ao Open Bar em nenhum período da duração do evento.