Casarão de Ideias lança quebra-cabeça em homenagem ao Teatro Amazonas

A partir desta quarta-feira (26), o Casarão de Ideias lança um quebra-cabeça virtual em homenagem a um dos monumentos mais emblemáticos do Estado, o Teatro Amazonas, que em 2021 completou 125 anos. Além disso, o espaço cultural, localizado na Rua Barroso, bairro Centro, Zona Sul da capital, recebe a ocupação ‘Teatro Amazonas – Um Jogo em Memórias’, com entrada gratuita.

De acordo com João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias, o objetivo do ‘jogo’ é preservar a memória da construção arquitetônica mais famosa do Amazonas, e proporcionar para todos aqueles que acessam, uma experiência única. “Esse projeto só foi possível graças a doações, por meio de vaquinha virtual, e também a uma iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), aprovada em abril do ano passado”, comentou ele, lembrando ainda das parcerias firmadas com a Benfeitoria, espaço virtual onde foram feitas as doações, e com a Sitawi Finanças.

Ainda de acordo com Fernandes, a cada peça encaixada no quebra-cabeça, que encontra-se no site casaraodeideias.com.br/puzzle/, o usuário da plataforma terá acesso a uma informação diferenciada sobre a construção do teatro. “Ao final da montagem, todos terão a oportunidade de fazer um tour virtual que, certamente, irá proporcionar uma experiência diferenciada, tendo em vista que a visita poderá ser feita sem sair de casa e na palma da mão”, disse.

O jogo foi criado por gamers amazonenses e conta com 36 peças. “O Teatro Amazonas é símbolo maior do nosso Estado e da nossa cultura. Por isso, nada mais justo do que no seu 125º aniversário colocarmos em prática um projeto tão importante que preservará sua memória”.

Ocupação

Em paralelo ao jogo virtual, o espaço cultural Casarão de Ideias recebe uma ocupação com o mesmo nome do jogo. A mostra, que terá entrada gratuita, fica em cartaz até o dia 27 de março, data em que é comemorado o Dia do Teatro. A curadoria é do próprio João Fernandes e remete o público ao monumento.

“Aqui montamos um espaço para as pessoas se sentirem próximas ao teatro, com elementos que vão de colunas, espelhos, o famoso teto do teatro até a conhecida cúpula pelas mãos do artista plástico Jair Jacmont. É um espaço cheio de releituras do nosso maior cartão postal”, finaliza ele.

Vale ressaltar que a visitação será realizada de quarta-feira a domingo, sempre das 15h às 20h30, em grupos de dez pessoas por horário, com o uso da máscara e a apresentação do cartão de vacinação indispensáveis.