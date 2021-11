Belo volta a Manaus para show no Podium da Arena

Manaus/AM - O cantor Belo estará de volta a Manaus com show "Belo Dia" no próximo sábado (27), no Podium da Arena. Serão quatro horas de show e os portões de entrada vão abrir às 17h. Ingressos ainda podem ser adquiridos online ou presencialmente.

O horário de início da apresentação ainda não foi informado pela organização do evento, que conta com apresentações do Grupo Estrelas, Vemksambar, Mikael e Prata Filho.

Ingressos podem ser comprados na loja do Bob’s da Avenida Djalma Batista. E a venda online está disponível no site BaladApp.