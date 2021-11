Porão do Alemão faz tributo a Marília Mendonça neste sábado

Manaus/AM - No próximo sábado (27) em Manaus, acontece um tributo a Marília Mendonça no Porão do Alemão às 00h com Bianca Caggy e as convidadas Júlia Carvalho e Magna Astete. O especial também conta com rock clássico com as bandas Firewall e GoodFellas e High Voltage.

O tributo é uma homenagem a cantora morta aos 26 anos em um trágico acidente aéreo a menos de um mês em Caratinga, Região Leste de Minas Gerais.