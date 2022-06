Bar do Boi encerra temporada azul no Sambódromo, em Manaus

Manaus/AM - O Movimento Marujada promove o Bar do Boi “A Ilha vai estremecer”, que encerra a temporada azul e branca em Manaus neste sábado (11), a partir das 21 horas. O evento será realizado no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho – o Sambódromo – com entrada gratuita.

No palco do Bar do Boi, os itens oficiais do Caprichoso Patrick Araújo (Levantador de Toadas), Marujada de Guerra e Prince do Caprichoso (Amo do Boi) são presenças confirmadas. Arlindo Neto, Klinger Júnior, Paulinho Viana, Junior Paulain e Diego Brelaz completam a constelação, além das participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Troup Caprichoso, Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB).

Para o presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, esse último evento antes do Festival é emblemático. "Foi uma temporada linda e muito importante para o Caprichoso, nossos torcedores estão prontos pra fazer bonito no Bumbódromo," avalia o presidente.

Beto Vital, presidente do Movimento Marujada prevê que esse Bar do Boi vai ser um evento imperdível. "Estamos preparando uma festa linda com atrações incríveis que vão estremecer o Sambódromo", disse Vital.

O Bar do Boi “A Ilha vai estremecer” tem mesas à venda pelo número (92) 99103-6772. Os camarotes podem ser adquiridos pelo (92) 98833-0777.

Caravana Azulada

Faltando menos de dez dias para descer o rio, a Caravana Azulada está com passaportes quase esgotados. A ousada e badalada viagem fluvial, criada em 2012, levará centenas de torcedores azulados de Manaus a Parintins, para o mais tradicional evento do Caprichoso antes do Festival – o Boi de Rua.

A melhor experiência de viagem a Parintins ainda tem passaportes à venda. O embarque para a Ilha será no Porto Manaus, em 17 de junho, às 19 horas. O retorno de Parintins será em 28 de junho, às 11 horas, no porto da cidade. A embarcação é o N/M Golfinho do Mar II, na qual a Caravana Azulada já desceu o rio nas edições de 2014 e 2015.

Os passaportes da Caravana Azulada custam R$ 400, incluem alimentação e podem ser adquiridos no escritório do Movimento Marujada, nos ensaios da Marujada de Guerra e no Bar do Lourinho, em variadas formas de pagamento sob consulta. Informações podem ser obtidas pelos fones (92) 99103-6772 e 99164-2585.