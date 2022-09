Banda Treme Terra agita aniversário de 71 anos do bairro Petrópolis este sábado

Manaus/AM - O bairro de Petrópolis comemora, este mês de setembro, 71 anos de existência com uma grande festa na Praça do Jardim Petrópolis, neste sábado (24), a partir das 19h. O evento terá acesso gratuito, e uma das grandes atrações será a banda Treme Terra com show “Treme Terra Toca Carrapicho” além de outros sucessos do seu repertório.

De acordo com o organizador do evento, Renato Castro, será uma noite de tributos. Além da Treme Terra, que fará um tributo a Zezinho Corrêa, outra atração será Arlindo Neto, com tributo ao seu pai, o levantador de toadas Arlindo Jr, que morreu em 2019 vítima de câncer.

A programação vai até 1h da manhã. A banda Treme Terra, que subirá ao palco às 22h, encerra o evento com um repertório que lembrará sucessos da banda Carrapicho, além de outros ritmos, com músicas para todos os gostos, que vai de forró, toadas e carimbó.

Serviço

O que é: Aniversário de 71 anos do bairro de Petrópolis, com a banda Treme Terra

Onde: Praça do Jardim Petrópolis, no bairro Petrópolis.

Quando: 24 de setembro

Hora: 19h. A banda Treme Terra sobe ao palco às 22h

Acesso: Gratuito