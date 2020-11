Até o Tucupi de Negritude acontece no Teatro Amazonas na sexta

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, um dos palcos mais importantes da Amazônia recebe o ‘Até o Tucupi de Negritude’. A partir das 20h no Teatro Amazonas, com entrada gratuita, o público poderá prestigiar o talento, a vivência e relevância social produzida por artistas negros da capital amazonense.

Com classificação livre o espetáculo será dirigido pela cantora e produtora cultural Elisa Maia, ela compõe as atrações junto com Karen Francis, Kurt Sutil, Halaise Asaf, AndrewXX, Chapéu de Palha e DJ Rafa Militão.

Adaptado responsavelmente à realidade da pandemia da Covid-19, o show terá transmissão online pelo Facebook do Festival Até o Tucupi e no canal do YouTube do Coletivo Difusão.

Até o Tucupi 2020

O evento desta sexta-feira (20) é parte integrante das ações do Festival Até o Tucupi 2020, que completa 14 anos de realização anual ininterrupta, sua data oficial será anunciada nesta sexta-feira. O Festival trilha, no Amazonas, uma trajetória de edições que valorizam a presença humana nos espaços públicos presentes na memória do manauara.

Cultura e a Qualidade de Vida

O recente levante nas pautas de classe e raça sinaliza possibilidades em uma das mais importantes indústrias da sociedade, a da cultura e do entretenimento. Especialmente no contexto atual, lives, contação de histórias, palhaçaria e espetáculos online levam ás famílias brasileiras o acesso ao lazer a distâncias de alguns cliques.

Nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODs) o primeiro deles, a erradicação da pobreza, aparece ligada ao acesso também de lazer e oportunidade de crescimento. Sendo eles tão importantes quanto à educação, saúde, alimentação e segurança.

Estar em construção de maneira participativa e colaborativa com o resto do país através da arte produzida aqui é estratégico para um lugar como o Amazonas, em que a pauta racial sempre foi atravessada pelos recortes identitários de sua sociodiversidade.

Articulação Nacional

A programação conta com artistas do circuito alternativo e comercial, que desenvolvem trabalhos tanto nas comunidade em que vivem como também projetando a arte e os artistas da Amazônia em mercados competitivos.

As dimensões do racismo são refletidas em atrasos históricos atenuados com a realidade da pandemia. O Até o Tucupi, assinou em maio deste ano, o Manifesto Festivais Unidos em Tempos de Crise, proposto pela ABRAFIN (Associação Brasileira de Festivais Independentes).

A articulação estava relacionada ao pedido de urgência na aprovação da Lei de Emergência Cultural. O Festival Até o Tucupi de 2020 será realizado cumprindo todos os protocolos da Covid-19, realizados via Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.