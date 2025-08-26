   Compartilhe este texto

"Amazônia é meu quintal": Jandr Reis une arte e sustentabilidade na Glocal 2025

Por Portal Do Holanda

Foto: Divulgação

Manaus/AM - Com mais de 30 anos de carreira, o artista plástico Jandr Reis participará da 3ª edição da Glocal Amazônia 2025 no próximo dia 29 de agosto, integrando o painel “Da Amazônia para o Mundo: Arte, Cultura e Potência Global”. O evento será realizado das 14h às 15h30 no Centro Cultural Palácio da Justiça, em Manaus, e reunirá pensadores, influenciadores e artistas para discutir como a arte pode influenciar a sustentabilidade e o futuro da região amazônica.

Foto: Divulgação

Natural de Óbidos, no Pará, e radicado em Manaus desde 1980, Jandr é filho de mãe bordadeira e pai pescador. Desde criança, o artista conviveu com elementos da natureza que inspiraram suas obras, unindo fauna, flora, cultura e ancestralidade. Aos nove anos, ganhou seu primeiro prêmio em um concurso escolar de desenho com tema ambiental, e desde então incorporou a preservação da Amazônia como traço central de sua produção artística.

Durante sua participação na Glocal Amazônia 2025, Jandr Reis vai apresentar um vídeo documental sobre sua trajetória, destacando obras como “Orquidário Amazônico”, “Encontro das Águas”, “Despaisagem” e “Jaraquiart”. O artista reforça que suas criações refletem embates ambientais e servem como ferramenta para promover diálogo sobre educação ambiental e políticas públicas sustentáveis, mostrando como a arte pode ser instrumento de transformação social.

Foto: Divulgação

No painel “Da Amazônia para o Mundo: Arte, Cultura e Potência Global”, Jandr compartilhará experiências ao lado da influenciadora Isabelle Nogueira e do ator e escritor Adanilo, com mediação do professor e ex-secretário de Cultura do Amazonas, Robério Braga. Segundo o artista, a grandiosidade da Amazônia, de seus rios e florestas, se reflete na dimensão das suas obras, muitas delas de grande porte, que traduzem suas raízes e a importância de preservar o ecossistema local.

A Glocal é uma plataforma de ideias e ações voltada à implementação da Agenda 2030 da ONU, promovendo debates sobre sustentabilidade e inovação nos âmbitos ambiental, social e empresarial. A iniciativa reúne diferentes setores da sociedade para fomentar soluções de impacto positivo, democratizar discussões e conectar iniciativas que contribuem para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mais informações e a programação completa estão disponíveis no site da Glocal (glocalexperience.com.br) e nas redes sociais oficiais do evento.

