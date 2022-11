Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas celebram 25 anos em concerto no Teatro Amazonas

Manaus/AM - Na abertura da temporada de comemorações pelos 25 anos dos dois corpos artísticos do estado, a Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas, o público ganhou concerto especial no palco do Teatro Amazonas, na noite de segunda-feira (14). Relembrando a trajetória dos grupos, a plateia contemplou as obras de Giuseppe Verdi e Richard Wagner.

A escolha da data do espetáculo coincidiu com a apresentação do primeiro concerto da Amazonas Filarmônica na capital, em 14 de novembro de 1997, quando surgia também o Coral do Amazonas, ano que a música erudita passou a fazer parte dos eventos culturais promovidos pelo Governo do Estado.

O diretor artístico e maestro titular do Coral do Amazonas, Otávio Simões, ressalta que o espetáculo da noite foi só o início das comemorações dos 25 anos de história do surgimento de um dos coros mais versáteis do Brasil.

“Hoje não é uma data que fecha as comemorações, mas sim, que abre. De hoje em diante, temos 25 anos de história até novembro do ano que vem. Uma programação que segue nesse jubileu de prata. Quando esse coro surgiu, eu era um adolescente, morava em São Paulo, e via tudo isso acontecer somente pela TV, pensava se um dia ia conhecer, e aqui estou há quase dez anos. Então, essa data abre as comemorações para todos que acompanham essa linda história”, ressaltou.

Casa cheia

Em noite de celebrações, de casa cheia, a empresária Lourena Magnardi, de 29 anos, prestigiou o espetáculo e assinalou que foi uma noite bem especial, com um repertório que envolveu a plateia e encheu de orgulho pela trajetória dos grupos.

“A apresentação foi linda e muito emocionante. Uma orquestra que começou com poucos amazonenses, a maioria búlgaro e russo, e agora, é formada por amazonenses que foram alunos deles e que, hoje, são formados e dominam a filarmônica”, contou.