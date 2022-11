Parada Natalina acontece nesta quarta-feira na Nilton Lins em Manaus

Manaus/AM - Tradicional evento que marca o início da temporada de final de ano em Manaus, a Parada de Natal promovida anualmente pela Universidade Nilton Lins acontece na próxima quarta-feira (16), às 17h, no campus da instituição localizado no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-oeste da cidade.

O evento é aberto e gratuito ao público e terá como atrações desfiles de carros antigos, veículos decorados, apresentação de personagens clássicos e de contos de fadas, cavalgada e a chegada do ‘Bom Velhinho’ em um veículo especialmente preparado e ao som de canções típicas da temporada executadas por uma orquestra.

A parada terá início na região do Moinho (na entrada principal da Universidade) e irá percorrer todas as instalações e prédios do campus.

Os visitantes poderão seguir a comitiva ou assistir ao desfile das atrações até a área do estacionamento, onde acontecerá o grande encerramento do evento com show de fogos e música.