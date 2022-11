Festival de Cinema Italiano e Mostra de Cinema Peruano são atrações no Cine Casarão

Manaus/AM - O Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, está em cartaz com duas atrações: o Festival de Cinema Italiano e a Mostra de Cinema Peruano. As sessões de ambos são gratuitas. Nesta quarta-feira (16) serão exibidos três filmes ‘Nostalgia’, às 15h30; ‘Lima Grita’, às 17h30 e ‘Viagem a Tombuctu’, às 19h. Vale ressaltar que o primeiro é uma produção italiana e os dois seguintes são de produção peruana.

Já nesta quinta-feira (17) serão exibidos ‘Pacificum – O Retorno ao Oceano’ (Peru), às 17h30 e ‘Seca’ (Itália), às 19h. ‘Pacificum’ é um documentário que estuda a história, o desenvolvimento, a fauna e a flora da costa peruana. Um paleontólogo, um especialista em planejamento urbano pré-hispânico, um biólogo marinho e um especialista em ecoturismo combinam seus conhecimentos com imagens espetaculares.

Já em ‘Seca’, não chove em Roma há 3 anos e a falta d'água distorce as regras e os hábitos. Na cidade que morre de sede e proibições, move-se um coro de personagens, jovens e velhos, marginalizados e bem-sucedidos, vítimas e aproveitadores.

Por fim, no sábado (19), às 15h30, será exibido ‘Água e Anis’ (Itália). O longa conta a história de Olímpia, uma lenda dos bailes que aos 70 anos decide colocar a van de sua banda de volta à estrada: desta vez, porém, não é sobre sair em turnê, mas embarcar em uma jornada com as pessoas que a amavam e os lugares que fizeram dela uma estrela. Com ela, uma jovem, Maria, tímida e desajeitada, recém-contratada como sua motorista.

Programação

Ainda na programação do Cine Casarão, o público poderá conferir a estreia de ‘O Comedy Club’, de André Araújo, na quinta-feira, às 15h30. Daniel chega em São Paulo com a intenção de trabalhar em uma casa de shows. Lá, ele aprende e desenvolve novos talentos, mas acaba sendo forçado a voltar para sua terra natal, Tocantins, onde aprende o poder da comédia. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Além disso, estão em reexibição ‘Carvão’ (sexta-feira, dia 18, às 15h30), ‘Paloma’ (sexta-feira, 17h30; domingo, dia 20, às 19h), ‘O Clube dos Anjos’ (sexta-feira, 19h30), ‘Eu, Um Outro’ (sábado, 17h30; domingo, 15h30) e ‘A Mãe’ (sábado, 19h30; domingo, 17h30).