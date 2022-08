Amazonas Filarmônica apresenta Sinfonia de Titã, nesta quinta em Manaus

A apresentação sob regência do maestro Luiz Fernando Malheiro retoma a série sinfônica da Filarmônica, após um período com música de câmara e formações menores. A obra que marca o retorno é a impressionante Sinfonia n.1 de Gustav Mahler (1888) - denominada pelo compositor de "Sinfonia Titã".

A Sinfonia de Titã é caracterizada pela grandiosidade da orquestra e a quantidade de instrumentos usados na execução e está entre as mais conhecidas do compositor e maestro.

Manaus/AM - Considerado um dos maiores maestros da história, o compositor Gustav Mahler terá a obra Sinfonia de Titã apresentada pela Amazonas Filarmônica nesta quinta-feira (04), às 20h, no Teatro do Amazonas, Largo de São Sebastião, centro. A entrada é gratuita.

