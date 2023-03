Amazon Fashion Down realiza desfile inclusivo com entrada gratuita

Manaus/AM - Após quatro edições de muito sucesso, o maior desfile inclusivo da região norte Amazon Fashion Down, terá sua 5º edição realizada no Sumaúma Park Shopping.

Promovido pelo Instituto Amazonense de Inclusão (IAI), o desfile ocorrerá no dia 25 de março (sábado) a partir das 18h, na praça de alimentação do shopping, e como sempre, terá entrada gratuita.

O projeto tem como objetivo fomentar a inclusão social e dar visibilidade a todas as pessoas com deficiência, além de promover a socialização e integração com outras pessoas e famílias, sejam elas com deficiência ou típicas.

Este ano o evento está recheado se novidades e vai contar com a presença de artistas, modelos, misses e ainda com a participação do AnimaPet (Cães Co-terapeutas)

Serão mais de 80 modelos entre crianças, jovens e adultos desfilando e dando um show de simpatia e superação na passarela inclusiva que será montada com toda a produção de um grande desfile profissional.



Contato: (92) 99297-2557 / 98161-1560

Instagram: @instituto_iai

Site: www.institutoiai.org.br

Fonte: Instituto Amazonense de Inclusão