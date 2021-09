Abertura da 15ª Primavera dos Museus em Manaus acontece nesta segunda-feira

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realiza, na próxima segunda-feira, 20/9, a solenidade de abertura da “15ª Primavera dos Museus”, a partir das 15h, na biblioteca pública municipal João Bosco Pantoja Evangelista, localizada na esquina da rua Monsenhor Coutinho, Centro.



O evento nacional, organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), tem como objetivo promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, e durante uma semana serão realizadas programações especiais voltadas para o tema, que nesta edição comemorativa de 15 anos é “Museus: Perdas e Recomeços”.

Na abertura, também acontecerá o lançamento do livro “O Golpe Tenentista de Ribeiro Júnior – O Filme”, do cineasta amazonense Roberto Kahane.



Agendamento



O evento contará com uma programação gratuita em Manaus, organizada pela Manauscult. A edição terá início na próxima segunda-feira, 20/9 e seguirá até o dia 26 de setembro. As inscrições para participar dos eventos podem ser realizadas pelo site manauscult.manaus.am.gov.br.

Protocolos de segurança

Assegurando as medidas sanitárias contra a Covid-19 em mais um evento cultural, a abertura será somente para a imprensa e convidados, as inscrições para as atividades são limitadas, e é obrigatório o uso de máscaras.



Programação



Segunda-feira – 20/9

Na Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista ocorrerá a solenidade de abertura da 15ª edição da “Primavera dos Museus”, às 15h. Também será realizado o lançamento do livro “O Golpe Tenentista de Ribeiro Júnior – O Filme”, do cineasta amazonense Roberto Kahane.

O evento será apenas para convidados.



Terça-feira – 21/9

No período da manhã, das 10h às 10h20, será realizada a atividade teatral “A menina do nariz arrebitado”. A peça é baseada na obra de Monteiro Lobato.

Das 10h40 às 11h50, ocorre uma contação de história, com Luzia Pinheiro, e uma exposição de obras de Monteiro Lobato. As vagas para o teatro e a contação de história já esgotaram.

Durante à tarde, das 14h às 17h, será realizada a oficina de cartoon com o professor Crístoffer Melo Ferreira. Para a oficina estão sendo oferecidas 20 vagas.

Todos esses eventos ocorrerão na Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista, localizada na rua Monsenhor Coutinho, Centro.



Quarta-feira - 22/9

O Centro Cultural Óscar Ramos, localizado na rua Bernardo Ramos, 69 e 77, Centro, vai sediar os eventos especiais pela manhã. Das 9h às 11h, Francisco Ricardo Caetano apresenta “Vivência sobre direção de arte e trabalho com Óscar Ramos”.

Das 14h às 16h, Zeudi Souza fala da “Direção no audiovisual e experiência profissional com Óscar”.

Quinta-feira – 23/9

Nesse dia, a programação será virtual e no período da noite, a partir das 19h. O diretor do Museu da Cidade (Muma), Leonardo Novelino, e a diretora do Museu da Cidade de Lisboa, capital de Portugal, Joana Souza Monteiro, participam de um bate-papo sobre o tema “Dois Museus – Dois Rios – Duas Cidades – Uma dinâmica de perdas e recomeços”.

O evento será transmitido pelo Instagram da Manauscult (@manauscult).

Sexta-feira – 24/9

O Museu da Cidade (Muma), na rua Gabriel Salgado, Centro, sediará a programação. Bepi Cirino e Leonardo Novelino se reúnem às 9h, para realizar a palestra “História e Arquitetura do Pavilhão Universal de Manaus”.

Às 14h, ocorrerá a atividade “Uma tarde no Museu”, uma aula teatralizada.

Sábado – 25/9

A palestra “Arqueologia em Manaus – Perdas e Recomeços” vai acontecer às 9h, no Centro de Arqueologia de Manasu (CAM), que fica na avenida 7 de Setembro, 350, Centro.

O evento contará com a palestrante Vanessa Benedeto e o professor e doutor João Paulo Barreto (Tucano), sendo mediada pelo diretor do Museu da Cidade, Leonardo Novelino. As vagas para a atividade já esgotaram.

Domingo -26/9

A atividade “Arte Tumular – História Oralizada”, com Gisella Vieira Braga vai ser realizada no cemitério São João Batista, localizado no boulevard Álvaro Maia, s/nº, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. A programação terá início às 8h30.