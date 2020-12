Variant, o novo sci-fi de terror chinês, ganha trailer apavorante; assista

Criaturas gigantes, sci-fi, filme chinês, suspense e ação... tudo que u nerd gosta parece estar em um único longa. 'Variant' é o novo thriller de terror que ganhou trailer esta semana.

Com diversas referências do mundo geek - o cara tem um sabre de luz azul, gente! -, a novidade tem um quê de filme B. O longa foi escrito e dirigido por Qilin Li.

Confira a sinopse: “Jamie, que nasceu no espaço, segue seus pais em busca de uma criatura desconhecida no universo. Após um longo período de busca, a criatura finalmente foi capturada pela tripulação do Thunder e nomeada de Baal. Por causa das habilidades do Baal, o jovem Jamie o solta. A criatura, que escapa do tanque experimental, mata toda a tripulação e os pais de Jamie, e o jovem escapa de volta para a Terra sozinho em uma cápsula de fuga. Vinte anos depois, uma variante de Baal aparece na Terra e Jamie deve salvar a humanidade e encontrar a autorredenção.”

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]