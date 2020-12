Frozen 2 ganha série documental e DOIS vídeos; assista

Não sei vocês, mas estou muito feliz com as novas produções que a Disney+ anda divulgando. Dessa vez, a produtora do Mickey lançou os vídeos dublado e legendado sobre Frozen 2.

A série documental falará dos bastidores da animação que tanto amamos. Do processo criativo a dublagem, passando pelos modos da trilha sonora, a Disney+ promete mostrar muito mais do que poderíamos imaginar.





A série documental Frozen 2 estará dispon~ivel no streaming a partir do dia 8 de janeiro de 2021.

