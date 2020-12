Mulher-Maravilha 1984 finalmente tem duração oficial divulgada; saiba mais

O único filme de super-herói deste ano, e bem no finalzinho, finalmente teve sua duração oficial divulgada. E nada menos que a diretora da sequência, Patty Jenkings, foi quem nos deu a informação.

Em entrevista ao Collider, a artista disse que a sequência de Diana Prince será de 151 minutos (ou 2 horas e 31 minutos) de tempo de tela. Ou seja, 10 minutos do que o afirmado antes.





Porém, se considerarmos todos os comerciais que vai passar, é melhor se preparar para três horas completas mesmo.

Lembrando que Mulher-Maravilha 1984 já entrou em pré-venda e alguns cinemas estão com pré-estreia no dia 16 de dezembro. A partir do dia 17, todas as salas terão sessões com Gal Gadot no elenco da semideusa da DC.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

